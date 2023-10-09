إقبال متزايد على مجموعات الدعم المدرسي بالبحيرة.. صور

أكد يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، أن مجموعات الدعم المدرسى والتى انطلقت قبل انطلاق العام الدراسى بجميع مدارس البحيرة تشهد إقبالا متزايدا بصفة مستمرة، حيث تهدف المجموعات إلى تخفيف الأعباء عن كاهل أولياء الأمور وتيسيرا على أبنائنا الطلاب، ولتحسين مستوى الطلاب الدراسي.

وأضاف وكيل الوزارة أنه بالتزامن مع إنتظام مجموعات الدعم المدرسى، يتم شن حملات يومية بجميع الإدارات التعليمية على مراكز الدروس الحصوصية بنطاق المحافظة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لغلقها، وتشميعها.