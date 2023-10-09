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الإثنين 09 أكتوبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

الغيوم تغطي سماء أسيوط والمحافظة ترفع درجة الاستعداد تحسبا لسقوط امطار

بقري ومراكز المحافظة

الغيوم والسحب تغطي
الغيوم والسحب تغطي سماء اسيوط
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تغطي الغيوم والسحب سماء محافظة أسيوط  التى أدت إلى حجب أشعة الشمس منذ الساعات الأولى من الصباح،  مع انخفاض لدرجة الحرارة فى موجة للطقس السيئ الذى ينذر بسقوط امطار أو هطول للسيول على عدد من قرى ومراكز المحافظة.

ومن جانبها اعلنت محافظة أسيوط رفع درجة الاستعداد تحسبا لسقوط امطار او سيول علي المحافظة وتم التاكيد علي جاهزية عمل المخرات بمختلف اماكن تواجدها فى جميع انحاء المحافظة وعلى الطرق السريعة  مع فتح المخرات وتشغيلها لمواجهة اى امطار وتحسبا لهطول السيول. كما أكدت شركة مياة الشرب والصرف الصحى على جاهزية محطات الرفع وتواجد سيارات لرفع مياه  الامطار فى بؤر تجمع المياه.

 وشدد اللواء عصام سعد محافظ اسيوط على ضرورة اليقظة والتواجد لرؤساء المدن والقري والمراكز بالمحافظة.

غيوم وسحب باسيوط

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أسيوط الاستعداد السحب أنحاء المحافظة اللواء عصام سعد محافظ أسيوط
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