وزير الرياضة ومجلس اتحاد الكرة يجتمعان بالمنتخب الأول والأوليمبي

عقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة في حضور الاستاذ جمال علام رئيس اتحاد الكرة والأستاذ عامر حسين عضو المجلس ووليد العطار المدير التنفيذي جلسة مع روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الأول وروجيرو ميكالي المدير الفني للمنتخب الأوليمبي، تطرق خلال الجلسة إلى دعم ومساندة المنتخبات الوطنية في المرحلة المقبلة والتجهيز لبطولة كأس الأمم الأفريقية ٢٠٢٤ بكوت ديفوار.

كما أكد وزير الشباب والرياضة ومجلس إدارة اتحاد الكرة خلال جلسة الأجهزة الفنية للمنتخب الأول والأوليمبي على أهمية المرحلة المقبلة والعمل على توفير جميع متطلبات المنتخبين.

ووعد الجهاز الفني للمنتخب الأول بقيادة البرتغالي روي فيتوريا وروجيرو ميكالي المدير الفني للمنتخب الاوليمبي على بذل قصارى جهدهم لتحقيق الفوز والنتائج الإيجابية في المباريات المقبلة سواء بطولة أمم أفريقيا، او أوليمبياد باريس ٢٠٢٤.

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