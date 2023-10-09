"القومية لسلامة الغذاء" بالدقهلية تشن ٢٧ حملة تفتيشية على ٢٣٨ منشأة غذائية

شنت الهيئة القومية لسلامة الغذاء فرع الدقهلية، عدد ٢٧ حملة تفتيشية على عدد ٢٣٨ منشأة غذائية بمراكز دكرنس ط وميت غمر وبنى عبيد والسنبلاوين ونبروه وطلخا وأجا وسندوب بحى غرب المنصورة وكذلك مركز المنصورة بالإضافة إلى بعض القرى بنطاق المحافظة.

جاء ذلك للتأكد من تطبيق إشتراطات سلامة الغذاء بتلك المنشآت، واستكمالا للحملات المكثفة التى تشنها الهيئة القومية لسلامة.

وقد تم تنفيذ بعض الحملات بالتعاون والإشتراك مع الجهات الرقابية حيث قامت تلك الحملات بالمرور على العديد من المنشآت الغذائية والمحال العامة بنطاق المحافظة.

وقد أسفرت نتائج تلك الحملات عن تحرير عدد ٤٤ محضر لعدم تطبيق الاشتراطات الصحية، وعدد ١٢٦.محضر لعدم توافر شهادات صحية، وأيضا تحرير محضر غش تجاري، بالإضافة إلى وجود عدد ٩٩ مخالفة لعدم وجود ترخيص للمنشأة.

كما تم تحرير محضر تحفظ على عدد ٣٠.كيلو من الفسيخ وتم إعدام ١٤٧٨ كجم من المنتجات الغذائية المتنوعة متغيرة الخواص الطبيعية من ( مصنعات لحوم -وأسماك - وجمبرى - ورنجه- ومعجزات متخلفة - ومخللات- وفواكه- وهلطات غذائية متنوعة - ومنتجات ألبان - وشيكولاته - وزيت طهى ) والعديد من المواد الغذائية المتنوعة.

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