الدوري الإيطالي.. لاتسيو يخطف فوزًا مثيرًا من أتلانتا

فاز فريق لاتسيو على ضيفه أتلانتا، بنتيجة 3-2، في مباراة مثيرة جمعتهما مساء اليوم الأحد، على ملعب "الأولمبيكو" في العاصمة الإيطالية روما، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإيطالي.

تقدم لاتسيو بهدفين مبكرين في الدقيقتين 5 و11 عن طريق شارل دي كيتيلاري لاعب أتالانتا بالخطأ في مرماه، وماتياس فيتشينو، ثم نجح أتلانتا في تعديل النتيجة بفضل هدفي إيديرسون في الدقيقة 33، وسياد كولاسيناك في الدقيقة 63.

وفي الدقيقة 83، تمكن ماتياس فيتشينو من تسجيل الهدف الشخصي الثاني والثالث للاتسيو، ليقود فريقه لحصد ثلاث نقاط ثمينة في مشواره بالدوري.

الفوز رفع رصيد لاتسيو إلى 10 نقاط في المركز الثاني عشر، فيما تجمد رصيد أتالانتا عند 13 نقطة في المركز السادس.

وفي مباراة أخرى أقيمت في نفس التوقيت ضمن الجولة ذاتها، فاز فريق فروسينوني على هيلاس فيرونا بنتيجة 2-1.