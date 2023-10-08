تحت قيادة ألونسو.. ليفركوزن يستعيد صدارة الدوري الألماني بثلاثية في شباك كولن

استعاد فريق باير ليفركوزن صدارة الدوري الألماني، بعد فوزه مساء اليوم الأحد، على ضيفه كولن بثلاثة أهداف دون رد، ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر المسابقة.

سجل ثلاثية ليفركوزن، جوناس هوفمان في الدقيقة 22، وجيريمي فريمبونج في الدقيقة 32، وفيكتور بونيفاس في الدقيقة 67.

ونجح باير ليفركوزن الذي يدربه الإسباني تشافي ألونسو، في استعادة صدارة الدوري الألماني بعدما فقدها لمدة 24 ساعة، عقب فوز شتوتجارت أمس السبت على فولفسبورج بنتيجة 3-1.

ورفع الفوز رصيد ليفركوزن إلى 19 نقطة في صدارة جدول الدوري، بفارق نقطة وحيدة عن شتوتجارت الذي تراجع للمركز الثاني، فيما توقف رصيد كولن عند نقطة واحدة في المركز الثامن عشر والأخير.