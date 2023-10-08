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الأحد 08 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الدوري الإنجليزي.. جيسوس على رأس هجوم أرسنال أمام مانشستر سيتي

جابريل جيسوس
جابريل جيسوس
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أعلن ميكيل أرتيتا المدير الفني لنادي أرسنال، تشكيل فريقه الذي سيواجه مانشستر سيتي، اليوم الأحد، في إطار منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

يستضيف الجانرز المباراة على ملعب الإمارات، في تمام الساعة السادسة والنصف مساء، في إطار منافسات الجولة الثامنة من البريمييرليج.

اعتمد أرتيتا على الثلاثي لياندرو تروسار وإدوارد نكيتياه وجابريل جيسوس لقيادة الهجوم، في حين لم يتواجد الدولي المصري محمد النني، سواء أساسيًا أو على مقاعد البدلاء.

يبدأ أرسنال المباراة أمام مانشستر سيتي بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: ديفيد رايا.

خط الدفاع: ألكسندر زينشينكو – ويليام ساليبا – بن وايت – جابرييل.

خط الوسط: ديكلان ريس – مارتن أوديجارد – جورجينيو.

خط الهجوم: جابريل جيسوس – إدوارد نيكيتا – لياندرو تروسار.

يحتل أرسنال المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 17 نقطة، فيما يأتي مانشستر سيتي في المركز الثاني عشر برصيد 18 نقطة.
 

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ميكيل أرتيتا ارسنال مانشستر سيتى
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