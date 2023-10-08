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الأحد 08 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

المستشار الألماني: نقف إلى جانب إسرائيل.. وسأناقش التطورات مع بايدن وماكرون وسوناك

أولاف شولتز
أولاف شولتز
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شدد المستشار الألماني أولاف شولتز على وقوف بلاده إلى جانب إسرائيل في مواجهة الهجمات المستمرة منذ أمس السبت.
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه شولتز مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، وأشار إلى نتنياهو أبلغه بالوضع على الأرض، واستمرار القتال في بعض المدن الإسرائيلية، مضيفًا: "لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها ضد هذه الهجمات، وحماية مواطنيها"، مشيرًا إلى السلطات الألمانية زادت من تواجد القوات الأمنية حول المؤسسات اليهودية والإسرائيلية.
وقال شولتز: "هناك أمر واحد واضح.. إننا ندين تصرفات حماس بأشد العبارات الممكنة، وقبل كل شيء، نحن نبذل كل ما في وسعنا لضمان عدم تحول هذا الهجوم إلى حريق هائل له عواقب لا تحصى على المنطقة بأكملهاـ ونحذر الجميع من تأجيج وإدامة الإرهاب في هذه الحالة".
ونوه إلى أنه سيجري محادثات هاتفية مفصلة مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك لمناقشة الوضع.

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