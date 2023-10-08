أعربت سلطنة عُمان عن تعاطفها مع أفغانستان جرّاء الزلزال المُدمر الذي ضرب غرب أفغانستان يوم أمس.
وعبّرت السلطنة في بيان صادر اليوم الأحد من وزارة الخارجية العمانية، أوردته وكالة الأنباء العمانية- عن خالص التعازي والمواساة لذوي الضحايا ولشعب أفغانستان والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.
بوابة العرب
سلطنة عُمان تعرب عن تعاطفها مع أفغانستان جرّاء الزلزال المدمر
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أعربت سلطنة عُمان عن تعاطفها مع أفغانستان جرّاء الزلزال المُدمر الذي ضرب غرب أفغانستان يوم أمس.
أعربت سلطنة عُمان عن تعاطفها مع أفغانستان جرّاء الزلزال المُدمر الذي ضرب غرب أفغانستان يوم أمس.