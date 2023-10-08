سلطنة عُمان تعرب عن تعاطفها مع أفغانستان جرّاء الزلزال المدمر

أعربت سلطنة عُمان عن تعاطفها مع ‫أفغانستان‬ جرّاء الزلزال المُدمر الذي ضرب غرب أفغانستان يوم أمس.

وعبّرت السلطنة في بيان صادر اليوم الأحد من وزارة الخارجية العمانية، أوردته وكالة الأنباء العمانية- عن خالص التعازي والمواساة لذوي الضحايا ولشعب أفغانستان والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.