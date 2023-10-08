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الأحد 08 أكتوبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

سلطنة عُمان تعرب عن تعاطفها مع أفغانستان جرّاء الزلزال المدمر

أفغانستان
أفغانستان
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أعربت سلطنة عُمان عن تعاطفها مع ‫أفغانستان‬ جرّاء الزلزال المُدمر الذي ضرب غرب أفغانستان يوم أمس.
وعبّرت السلطنة في بيان صادر اليوم الأحد من وزارة الخارجية العمانية، أوردته وكالة الأنباء العمانية- عن خالص التعازي والمواساة لذوي الضحايا ولشعب أفغانستان والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.

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