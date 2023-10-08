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الأحد 08 أكتوبر 2023
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

لطيفة: قلبى مع كل أهل فلسطين

لطيفة
لطيفة
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نشرت الفنانة لطيفة عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديو "إنستجرام"، صورة لعلم فلسطين لدعم دولة فلسطين وأهلها بعد أحداث أمس واليوم.

وعلقت على الصورة قائلة: “قلبى معاكم يا أهلنا فى غزة وكل فلسطين، ربى معاكم ويحميكم وينصركم، الأقصى وغزة”.

جاء ذلك بعد الضربات التى وجهها الجانب الفلسطينى تجاه الكيان الإسرائيلى المحتل، ولقى الأخير خسائر كبيرة جراء تلك الضربات، على مدار الأمس وما تبعه اليوم والرد من الجانب الإسرائيلي.

يذكر أن الفنانة لطيفة قد طرحت أغنيتها الجديدة "سحابة صيف" خلال الساعات الماضية، الأغنية كلمات محمود سليمان، وألحان عزيز الشافعى، توزيع أحمد عادل.

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IMG_20231008_152829
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لطيفة فلسطين الكيان الإسرائيلي المحتل سحابة صيف انستجرام
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