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الأحد 08 أكتوبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الدورى الإنجليزى.. وولفارهامبتون يسعى لتصحيح الأوضاع أمام استون فيلا

وولفارهامبتون
وولفارهامبتون
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أعلن اوناي إيمري، المدير الفنى لفريق أستون فيلا، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره وولفارهامبتون، وذلك بعد قليل على ملعب "مولينيو"، ضمن منافسات الجولة الثامنة من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز.
وجاء تشكيل فريق وولفارهامبتون كالتالى:
حراسة المرمى: خوسي سا .
خط الدفاع : ماكسيميليان كيلمان، كريغ داوسون، توتي غوميز.
خط الوسط: نيلسون سيميدو، جواو جوميز ، ماريو ليمينا، ريان آيت نوري.
خط الهجوم: بيدرو نيتو، ماثيوس كونها، هوانغ هي تشان.
ويحتل فريق أستون فيلا المركز الخامس برصيد 15 نقطة، بينما يقع وولفارهامبتون فى المركز الـ 16 برصيد 7 نقاط.

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