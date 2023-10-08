19 أكتوبر.. أولى جلسات قضية تعويض عمرو أديب ضد محمد رمضان

أجلت محكمة جنوب الجيزة الابتدائية، نظر أولى جلسات قضية التعويض، المرفوعة من الإعلامي عمرو أديب، ضد الفنان محمد رمضان، بمبلغ 3 ملايين جنيه، لجلسة 19 أكتوبر المقبل.

وفي وقت سابق، أيدت جنح مستأنف الاقتصادية، تغريم الفنان محمد رمضان 300 ألف جنيه لاتهامه بسب وقذف الإعلامي عمرو أديب .

يذكر أن جهات التحقيق أحالت 4 عرائض مُقدمة من المحامي طارق جميل سعيد، بصفته وكيلا عن الإعلامي عمرو أديب ضد الفنان محمد رمضان للمحاكمة الجنائية أمام المحكمة الاقتصادية.

يأتي ذلك في الاتهامات المقدمة ضده في السب والقذف والتشهير، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي واستخدام محتوى دون ترخيص ونشر محتوى دون إذن.

وكشفت التحقيقات في قضية اتهام الفنان محمد رمضان بتهمة سب وقذف الإعلامي عمرو أديب، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي؛ تعمد الفنان إزعاج المجني عليه المتقدم ذكره بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات بأن أتى الأفعال المبينة بالاتهام السابق.