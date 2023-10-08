ندى موسى تشارك جمهورها البوستر الدعائى لقصة "قرض شخصى"

نشرت الفنانة ندى موسى على صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديو "إنستجرام"، صورة البوستر الدعائى لقصة "قرض شخصى" من مسلسل"حدث بالفعل".

وعلقت على الصورة "حدث بالفعل، قرض شخصى"، وظهر فى البوستر الدعائى باقى أبطال العمل الفنان كريم فهمى، والفنان محمود عبد المغنى، والمنتظر عرضه خلال الأيام القليلة القادمة.

وحقق مسلسل حدث بالفعل نجاحاً كبيراً فور عرضه خلال الفترة السابقة، حيث يجسد مجموعة من القصص الحقيقية بمجموعة من الحلقات، ثم يتغير فريق العمل والأبطال طبقاً لكل قصة بشكل منفصل.

يذكر أن الفنانة ندى موسى شاركت فى السباق الرمضانى بمسلسل "سره الباتع"، بطولة أحمد فهمى، أحمد السعدنى، ريم مصطفى، حنان مطاوع، حسين فهمى، أحمد عبد العزيز، خالد الصاوى، ندى موسى، والإخراج خالد يوسف.