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الأحد 08 أكتوبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الدورى الفرنسى.. أوباميانج يقود مارسيليا أمام لوهافر

مارسيليا
مارسيليا
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أعلن جينارو جاتوزو المدير الفنى لفريق مارسيليا، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره لوهافر، بعد قليل على ملعب "فيلودروم"، ضمن منافسات الجولة الثامنة من عمر مسابقة الدورى الفرنسى لكرة القدم.

وجاء تشكيل فريق مارسيليا كالتالى:

حراسة المرمى: باو لوبيز.

خط الدفاع: جوناثان كلوس، ليوناردو باليردي، شانسيل مبيمبا، مايكل موريللو.

خط الوسط: عز الدين اوناحي، فالنتين رونجيه، امين حارث.

خط الهجوم: إليمان نداي، بيير-إيميريك أوباميانغ، إسماعيلا سار.

ويحتل فريق لوهافر المركز الـ 11 برصيد 9 نقاط، بينما يحتل فريق مارسيليا المركز الـ 13 بنفس عدد نقاط الضيوف.

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الدوري الفرنسي لوهافر مارسيليا تشكيل فريق مارسيليا
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