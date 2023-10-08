إلى من يهمه الأمر.. «سقف» يعيد الحياة لأسرة كاملة

أرفع هذه الكلمات بكل يقين وأمل أن تصل إلى آذانكم وقلوبكم الرحيمة، فمنذ ثلاث سنوات، نسقط نحن وأطفالنا ضحية لمشكلة لم يعد يمكننا تجاهلها سقف منزلنا يهدم تحت وطأة ضغوط الزمن والأحوال الجوية القاسية، نحن أسرة مكونة من أب وأم وثلاثة أطفال، سقف بيتنا متهالك ويعرض حياتنا للخطر، لا يمكننا أن نواجه الليالي الباردة وأمطار البرد في ظروف معيشية كهذه، هكذا كانت بداية حديث هند محمد المقيمة بمركز الباجور بمحافظة المنوفية إلى "البوابة نيوز".

تواصل حديثها: لقد تقدمنا بالعديد من الشكاوى ولكن رد المسؤوليين المحليين طلباتنا كان باردًا ولا مبالي، قالوا لنا "إنهم ليس لهم علاقة بأي طلب تصريح يخص بناء سقف وأنه ليس من اختصاصهم إذا كانت جهة الري او الزراعة".

لذا، أتوجه بنداء استغاثة إلى الرئيس والمسؤولين المحترمين، بأن تلقو نظرة صادقة لواقع أسرتنا المحطمة ولليالي العصيبة التي نعيشها. نرجو أن تتحلى قلوبكم بالرحمة والتعاطف وأن تأخذوا بعين الاعتبار حاجتنا الماسة للمساعدة.

نحتاج إلى تصريح البناء للسماح لنا بتجديد سقف منزلنا. هذا الأمر الصغير برأيكم يعني العالم بالنسبة لنا. إنه الفرصة الوحيدة لتوفير ملجأ آمن لأطفالنا وتوفير بيئة ملائمة للنمو والتعلم.

نحن نعلم أنكم مشغولون بالعديد من القضايا والمسائل الملحة. ولكن أرجوكم، دعوا حنانكم الإنساني يشعرنا بالأمان والعدالة. هذه المشكلة لا يمكننا حلها بمفردنا، فنحن نعتمد على رؤيتكم الحكيمة والقرارات التي يمكن أن تتخذوها لفك ضائقتنا.

وتختتم المأساة التي تعيشها قائلة: أسرتي وأنا لن نستلم. نثق بأن قلوبكم قد تتحرك وتتأثر بواقعنا المؤلم. نحن بحاجة إلى دعمكم المعنوي والمادي، نناشدكم مرة أخرى، الرحمة هي الأساس الذي يجب أن نقوم عليه بناء المجتمعات القوية. نحن بحاجة ماسة لتصريح البناء. بإمكانكم أن تحققوا فرقًا كبيرًا في حياتنا. نحن في انتظاركم، فلا تترددوا في مساعدتنا.

للتواصل: 01016738236

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