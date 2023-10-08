حلا شيحة: ما فعله الفلسطينيون مشهد تاريخى لن يمحى من الذاكرة

علقت الفنانة حلا شيحه على ما حدث أمس من قبل دولة فلسطين العربية والضربات التى وجهتها، تجاه الكيان الإسرائيلي المحتل.

ونشرت صوره للأحداث على صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديو "إنستجرام"، وكتبت عليها "مشهد تاريخى لن يمحى من ذاكرتنا وشاهده العالم كله، فلسطين وطن حر رغم الاستعمار، صامد أمام طغيان وحصار وإستيطان اليهود عبر السنين، شجعان فلسطين".

يشار إلى أن الفنانة حلال شيحه قد إعتزلت الفن منذ عامين، وهى ليست المره الأولى حيث قد غابت عن الساحه الفنية لسنوات وإرتدت الحجاب، ثم عادت من فتره وقدمت أعمال منها مسلسل"زلزال" مع الفنان محمد رمضان ، وفيلم "مش أنا" مع الفنان تامر حسنى، وهاجمت الفن وطالبت بحذف مشاهد لها من فيلم تامر، ثم أعلنت من وقتها الإعتزال .

وعلق الدكتور أشرف ذكى نقيب المهن التمثيلية فى تصريحات تلفزيونية، أن الفنانة حلا شيحه تواصلت معه وطلبت اللقاء به فى وقت قريب، وأنه حال طلبها العوده للفن سيجتمع بالعائلة الفنية لإتخاذ القرار النهائى ، وأنه يرحب ويظن أن الجميع لم يمانع، لأن العائلة الفنية طيبه على حد وصفه.

يذكر أن الفنانة حلال شيحه قدمت الكثير من الأعمال الفنية أبرزها فيلم "السلم والتعبان" ، "عريس من جهه أمنية" ، "اللمبى" ، "ليه خلتنى أحبك" ، "كامل الأوصاف"، "تايه فى أمريكا" .