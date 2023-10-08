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الأحد 08 أكتوبر 2023
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الأونروا: أكثر من 20 ألف فلسطيني احتموا في 44 مدرسة تابعة للوكالة بقطاع غزة

الأونروا
الأونروا
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ذكرت وكالة إغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين (الأونروا)، أن ما لا يقل عن 20 ألفا و363 نازحا فلسطينيا احتموا في 44 مدرسة تابعة للأونروا في كافة مناطق قطاع غزة باستثناء خان يونس، نتيجة الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة.

وأكدت وكالة الأونروا،بحسب مركز إعلام الأمم المتحدة،، أن صبيين طالبين قتلا في مدارس الأونروا في خان يونس وبيت حانون.. موضحة أن مدارس الأونروا تضم 28 ملجأ مخصصا للطوارئ إلى جانب 16 ملجأ غير مخصص. 

وأفادت الأونروا بتضرر ثلاث مدارس تابعة للأونروا جراء الأضرار الجانبية الناجمة عن الغارات الجوية التي شنتها القوات المسلحة الإسرائيلية.

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الأونروا غزة خان يونس
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