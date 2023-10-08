غزة: 313 شهيدا و1990 جريحا منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

ارتفعت حصيلة الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ يوم أمس السبت، إلى 313 شهيدا و1990 جريحا.

وأعلنت مصادر طبية في مستشفيات قطاع غزة، انتشال عدد من جثامين الشهداء من بينهم أطفال وسيدة حامل، نتيجة استهداف الطائرات الحربية لأحد المنازل وسط قطاع غزة، مشيرة إلى استشهاد ثلاثة مواطنين آخرين في خزاعة شرق خان يونس جنوبي القطاع.

وفي النصيرات وسط القطاع، استشهد مواطن جراء قصف إسرائيلي لأرض زراعية في منطقة أبو عريبان بالنصيرات، بالإضافة إلى أضرار جسيمة في المنازل.

كما قصفت طائرات الاحتلال أهدافا في مخيم البريج وسط القطاع.

وفي غزة، قصفت طائرات الاحتلال منزلا في حي الزيتون جنوب مدينة غزة، بالإضافة إلى استهداف مكب للنفايات وسط مدينة غزة، ودمرته بالكامل.

وقد أصيب العشرات من المواطنين بجروح في استهداف منزل بمنطقة السلاطين، غرب بلدة بيت لاهيا شمالي القطاع.

ولحق دمار كبير في منازل المواطنين الفلسطينيين، وممتلكاتهم، وبالمؤسسات العامة والخاصة، ووفق آخر إحصائية فقد تم تدمير 14 منزلا، وستة أبراج، إضافة إلى الأضرار البالغة في البنى التحتية.

ويتواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم الثاني على التوالي، موقعا مزيدا من الشهداء والجرحى في صفوف المواطنين الفلسطينيين الآمنين، ودمارا في منازلهم وممتلكاتهم، وبالمؤسسات العامة والخاصة.