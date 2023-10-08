اليوم.. مجلس الأمن يجتمع لبحث الأوضاع في غزة

يجتمع مجلس الأمن، اليوم الأحد، لمناقشة التصعيد الحاصل بين الفلسطينيين وإسرائيل في الأراضي المحتلة، حسبما أفادت قناة "القاهرة الاخبارية".

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، حثّ على بذل جهود دبلوماسية في الشرق الأوسط من أجل منع توسع النزاع بين حماس وإسرائيل، بحسب "رويترز".

وأكد جوتيريش، أنه "لا يمكن تحقيق السلام إلا من خلال مفاوضات تؤدي إلى حل الدولتين".

وأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية ارتفاع حصيلة قتلى الهجمات الصاروخية التي شنتها حركة حماس بالأمس، إلى 300 شخص، فيما بلغ عدد الجرحى 1864 جريحًا، منهم 19 موت سريري و326 بحالة خطيرة.

فيما أسفرت الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة عن استشهاد 256 شخصًا، بينهم 20 طفلًا، وإصابة 1788 آخرين، وفقًا لتحديث وزارة الصحة الفلسطينية، صباح اليوم الأحد.