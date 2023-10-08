ads
الأحد 08 أكتوبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

اليوم.. مجلس الأمن يجتمع لبحث الأوضاع في غزة

مجلس الأمن
مجلس الأمن
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

يجتمع مجلس الأمن، اليوم الأحد، لمناقشة التصعيد الحاصل بين الفلسطينيين وإسرائيل في الأراضي المحتلة، حسبما أفادت قناة "القاهرة الاخبارية".

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، حثّ على بذل جهود دبلوماسية في الشرق الأوسط من أجل منع توسع النزاع بين حماس وإسرائيل، بحسب "رويترز".

وأكد جوتيريش، أنه "لا يمكن تحقيق السلام إلا من خلال مفاوضات تؤدي إلى حل الدولتين".

وأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية ارتفاع حصيلة قتلى الهجمات الصاروخية التي شنتها حركة حماس بالأمس، إلى 300 شخص، فيما بلغ عدد الجرحى 1864 جريحًا، منهم 19 موت سريري و326 بحالة خطيرة.

فيما أسفرت الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة عن استشهاد 256 شخصًا، بينهم 20 طفلًا، وإصابة 1788 آخرين، وفقًا لتحديث وزارة الصحة الفلسطينية، صباح اليوم الأحد.

ads
مجلس الأمن الفلسطينيين وإسرائيل الأمين العام للأمم المتحدة النزاع بين حماس وإسرائيل
ads