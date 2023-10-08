«المصري الديمقراطي» يجتمع لتحديد جدول الجولات الانتخابية لمرشح الحزب

نظم الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، اليوم تدريب TOT لإدارة الحملات الانتخابية وذلك في أطار استعدادات الحزب لبدء الحملة الانتخابية الخاصة بالمرشح الرئاسي المحتمل؛ فريد زهران رئيس الحزب .

واشتمل التدريب على كيفية إدارة الحملات الانتخابية بدءًا من مرحلة الإعداد والتخطيط والعمل على الحشد والتأييد وتنظيم الجماهير حتى مرحلة مراقبة اللجان وصناديق الانتخابات.



بالإضافة إلى تعريف المواطنين برؤية وأهداف الحملة التي ترتكز على التغيير السلمي دون إقصاء لأحد أو الدخول في صدام مع قوى أخرى .



قدم التدريب المهندس باسم كامل الأمين العام للحزب، وحضر التدريب عدد من قيادات الحزب من مختلف المحافظات .



وفي نفس السياق قام المدير التنفيذي للحملة؛ محمد خليل بعقد اجتماع مع عدد من أعضاء الحزب بالمحافظات لتحديد جدول الجولات الانتخابية لمرشح الحزب واللقاءات الجماهيرية بمختلف المحافظات المصرية على أن تبدأ أولى جولات زهران من مسقط رأسه بمدينة " سرس الليان " بمحافظة المنوفية تليها جولة في محافظات الصعيد بجنوب مصر بمحافظات (أسوان- الاقصر- قنا ) .



على أن تبدأ الجولة الثانية من زيارة المحافظات بوجه بحري ب (المحلة - الإسكندرية- المنوفية)

ويختتم زهران جولاته بالقاهرة الكبرى .