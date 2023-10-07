ارتفاع القتلى الإسرائيليين لأكثر من 200 في "طوفان الأقصى"

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، عن وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم السبت، بمقتل أكثر من 200 إسرائيلي في عملية "طوفان الأقصى"، وكشفت وسائل الإعلام عن مقتل امرأة وجرح عدة أشخاص تخطت أعدادهم أكثر من 1100 إسرائيلي في "طوفان الأقصى"، بعد إطلاق وابل من الصواريخ من غزة بشكل مفاجئ في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت.

ونفذت حركة "حماس" أكبر هجوم على إسرائيل منذ سنوات، اليوم، تضمن عبور مسلحين السياج الحدودي وإطلاق وابل من الصواريخ من قطاع غزة، ومع سماع دوي صفارات الإنذار في جنوب إسرائيل ووسطها ومدينة القدس المحتلة، قال جيش الاحتلال إنه في حالة حرب، فيما دعا رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى اجتماع طارئ لمسؤولي الأمن.

في غضون ذلك، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية"، وذلك ردًا على عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها حركة حماس فجر اليوم.