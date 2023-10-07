عودة رضا سليم وعبدالفتاح لقائمة الأهلي لمواجهة الإسماعيلي في الدوري

عاد المغربي رضا سليم لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلي قائمة الفريق بعد التعافي من الإصابة التي غاب بسببها عن مباريات الاهلي في الفترة الأخيرة.

وانضم رضا سليم لقائمة الأهلي لمواجهة الإسماعيلي غدا الأحد في الدوري الممتاز كما عاد أيضا خالد عبد الفتاح بعد التعافي من الإصابة ايضا.

وشهدت قائمة الأهلي استمرار غياب محمود كهربا للإيقاف ومحمود متولي وعمرو السولية وكريم نيدفيد ورامي ربيعة وصلاح محسن للإصابة.

وجاءت قائمة الأهلي لمواجهة الإسماعيلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفى شوبير.

خط الدفاع: علي معلول – كريم الدبيس – محمد عبد المنعم – ياسر إبراهيم – خالد عبد الفتاح – محمد هاني.

خط الوسط: أليو ديانج - مروان عطية - أحمد نبيل كوكا - إمام عاشور - محمد مجدى أفشة - حسين الشحات – أحمد عبد القادر - بيرسي تاو - طاهر محمد طاهر - رضا سليم.

خط الهجوم: أنتوني موديست - محمد زعلوك.