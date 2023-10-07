محلات الجزارة بمدينة الشهداء تطلق مبادرة "ضد الغلاء"

ثمَّن طارق أبو حطب رئيس مركز ومدينة الشهداء بمحافظة المنوفية، اليوم جهود أصحاب محلات الجزارة بمدينة الشهداء للتخفيف عن كاهل المواطنين وإطلاقهم مبادرة "ضد الغلاء"، حيث قامت المحلات بعرض اللحوم بأسعار مخفضة.

كان ذلك خلال حملة رقابية صحية قام بها رئيس المدينة برفقة محمد عمران نائب رئيس المدينة والدكتور إبراهيم سلطان مدير المجازر بالإدارة البيطرية على محلات الجزارة لفحص صلاحية وجودة اللحوم بالمحلات، والتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

وأكد أبو حطب تواصل الحملات الرقابية الصحية التموينية على محلات الجزارة والسلع الغذائية والسوبر ماركت والمخابز لمراقبة صلاحية المنتجات والسلع المعروضة حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.