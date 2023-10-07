ثلاثي هجومي يقود تشكيل ميلان أمام جنوى في الدوري الإيطالي

أعلن ستيفانو بيولي، المدير الفني لفريق ميلان، التشكيل الأساسي الذي يبدأ به مواجهة جنوى، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الإيطالي لموسم 2023-2024.

يحل فريق ميلان، اليوم السبت، ضيفًا على نظيره جنوى بملعب لويجي فيراريس، حيث تنطلق المباراة في العاشرة إلا الربع مساء بتوقيت القاهرة.

ويتواجد ثلاثي هجومي في التشكيل الأساسي للروسونيري، حيث يقود الهجوم كل من، النيجيري صامويل تشوكويزي، السويسري نوا أوكافور، والصربي لوكا يوفيتش.

بينما يجلس الثلاثي الأساسي، أوليفييه جيرو، كريستيان بوليسيتش، ورافائيل لياو على مقاعد البدلاء في مواجهة الليلة.

تشكيل ميلان لمواجهة جنوى

حراسة المرمى: ماينيان

خط الدفاع: فلورينزي - ثياو - توموري - ثيو هيرنانديز

خط الوسط: يونس موسى - ياسين عدلي - ريندرز

وفي الهجوم: تشوكويزي - يوفيتش - أوكافور.

ويحتل ميلان وصافة جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 18 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن إنتر ميلان المتصدر، فيما يأتي جنوى في المركز الرابع عشر بـ8 نقاط.