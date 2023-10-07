الدوري السعودي.. الهلال يكتسح الأخدود بثلاثية الأجانب

اكتسح فريق الهلال، نظيره الأخدود بثلاثية نظيفة، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم السبت، على ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبدالعزيز الرياضية، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري السعودي (دوري روشن).

حقق الهلال فوزه على الأخدود، بفضل الثلاثية التي أحرزها لاعبيه الأجانب، البرازيلي ميشيل ديلجادو، الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، وصناعة مواطنه ألكسندر ميتروفيتش.

جاءت ثلاثية الزعيم في الدقائق، 10 71، و83، حيث أحرز ميشيل ديلجادو الهدف الأول من صناعة مالكوم دي أوليفيرا، ثم سجل سافيتش هدفين أحدهما من صناعة ميتروفيتش.

وشهدت المباراة، إهدار سالم الدوسري جناح الهلال لركلة جزاء في الدقيقة 83، بعدما حصل سعيد الربيعي على البطاقة الحمراء في الدقيقة 45+4.

وسجل ألكسندر ميتروفيتش هدفًا لـ الهلال في الدقيقة 47، لكن ألغاه حكم اللقاء بداعي التسلل بعد العودة لتقنية الفيديو.

بتلك النتيجة، انقض الهلال على صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي (دوري روشن) برصيد 23 نقطة، فيما تجمد رصيد الأخدود عند 7 نقاط في المركز الرابع عشر.