متحدث اليونيفيل: تعزيز تواجد قواتنا على الحدود بين لبنان وإسرائيل لتجنب التصعيد

قال المتحدث الرسمي باسم قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) اندريا تيننتي إن جنود القوة يتواجدون على طول الخط الأزرق بين لبنان وإسرائيل؛ للحفاظ على الاستقرار في الجنوب اللبناني والمساعدة في تجنب التصعيد، وذلك في ضوء الأحداث الجارية في اسرائيل.

وأضاف تيننتي ردا على سوال لوكالة أنباء الشرق الأوسط حول الوضع على الحدود الجنوبية اللبنانية أن اليونيفيل قامت بتعزيز وجودها في جميع أنحاء منطقة عملياتها للتكيف مع التطورات، بما في ذلك عمليات مكافحة إطلاق الصواريخ.

وأشار إلى أن قيادة اليونيفيل على اتصال دائم مع الأطراف منذ بداية الأحداث لضمان التنسيق الفعال وتجنب سوء الفهم، مشددا على أن الهدف الأساسي هو الحفاظ على الاستقرار على طول الخط الأزرق وتجنب أي تصعيد يمكن أن تكون له عواقب وخيمة على السكان الذين يعيشون في المنطقة.