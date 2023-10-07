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السبت 07 أكتوبر 2023
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

وفد سياحي تايواني يزور هرم هوارة في الفيوم "صور"

وفد سياحي تايواني
وفد سياحي تايواني يزور هرم هوارة في الفيوم
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استقبلت، منطقة آثار الفيوم اليوم وفد سياحى تايواني لزيارة هرم هوارة الأثري ومشاهدة جمال المنطقة الأثرية.

من جانبها قالت الدكتورة نرمين عاطف مديرة ادارة الوعى الأثري بمنطقة آثار الفيوم أن منطقة هوارة الأثرية تشهد حالة من الرواج السياحى، والإقبال على زيارة المعالم الأثرية بمحافظة الفيوم، حيث تعد منطقة هوارة من أكثر المناطق الاثرية التي شهدت زيارات متعددة من السياح للاستمتاع بمشاهدة تصميم الهرم، باعتباره أحد الرموز المهمة التي تمثّل السياحة في الفيوم.
فيما حرصت إدارة الوعي الأثري بمنطقة آثار الفيوم، على رصد حركة السياحة بالمناطق الاثرية بالمحافظة ومتابعتها بصورة دورية، في إطار العمل على تنشيط حركة السياحية بالمحافظة لدورها الكبير في دعم الاقتصاد.

جاء ذلك فى إطار توجيهات قيادات وزارة السياحة والآثار، وتحت رعاية الدكتور علي البطل مدير عام آثار الفيوم وحسين عبد القادر مدير المنطقة بضرورة الاهتمام بالمناطق الأثرية وتنشيط حركة السياحة الداخلية والخارجية.

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