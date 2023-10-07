«ڤودافون مصر» تعين إسلام مأمون رئيس قطاع الخدمات المالية في الشركة

أعلنت شركة ڤودافون مصر عن تعيين إسلام مأمون في منصب رئيس قطاع الخدمات المالية بالشركة، في إطار جهود الشركة المستمرة لتعزيز فريق العمل وإثراء التكنولوجيا المالية والخدمات المالية الرقمية، لما لها من أهمية كبرى في تطوير المجتمع وتحقيق الشمول المالي من أجل تعزيز النمو الاقتصادي وتحسين جودة الحياة للأفراد والمؤسسات.

يتمتع "مأمون" بخبرة واسعة في مجالي التكنولوجيا والخدمات المالية، حيث قضى ما يزيد عن 18 عامًا في شركة NCR Corporation حتى تولي منصب المدير العام في الفترة من 2011 حتى 2018، وقد أسهم بشكل كبير في تطوير الخدمات المالية وتأسيس البنية التحتية للمدفوعات الرقمية في الشركة من خلال مجموعة من الحلول المبتكرة، بما في ذلك معالجة المدفوعات والتشغيل الآلي للخدمات الذاتية، والبطاقات، وأجهزة الصراف الآلي، ومراكز البيانات، وحلول نقاط البيع وتخطيط موارد المؤسسات للبيع بالتجزئة، وغيرها.

انضم "مأمون" في عام 2018 إلى شركة e-Finance كرئيس تنفيذي للشؤون التجارية، وأسهم في تطوير وسائل الدفع الخاصة بحلول التمويل الالكتروني، وتطوير الأعمال بين الشركات والمستهلكين، وتوسيع الحلول الرقمية في قطاع الإقراض، وعمل بشكل وثيق مع العديد من الوزارات والبنوك والهيئات الحكومية في مشروعات التحول الرقمي في قطاعات متعددة، مثل الزراعة والسياحة والنقل والخدمات المالية والشحن.

وفي عام 2020، تم تعيينه رئيسًا تنفيذيًا لشركة eAswaaq Misr وهي شركة ناشئة تابعة لشركة e-Finance. وقاد تحولاً مؤثرًا، حيث أصبحت الشركة واحدة من أسرع الشركات التابعة للمجموعة نموًا، وتقدم منصات رقمية متقدمة وخدمات التجارة الإلكترونية وحلول الإقراض الرقمي لمختلف الصناعات.

من جانبه، قال إسلام مأمون، رئيس قطاع الخدمات المالية في ڤودافون مصر، تعليقًا على تعيينه في منصبه الجديد: "سعيد جدًّا بالانضمام لڤودافون مصر، كبرى شركات الاتصالات في مصر والشرق الأوسط وأفريقيا. تشهد مصر حاليًا ثورة تكنولوجية وقفزة نوعية هائلة في حلول التحول الرقمي والتشغيل الآلي للخدمات المالية، لذا سأسعى خلال الفترة القادمة لرفع قدرات قطاع الخدمات المالية في ڤودافون مصر من خلال التكنولوجيا المالية لدعم رؤية مصر2030 وتحقيق الشمول المالي والتحول الرقمي، بما يتيح لنا تخطي توقعات عملائنا في السوق المصري بفضل فريق العمل المتميز الذي أتشرف برئاسته".

حصل "مأمون" على بكالوريوس الاقتصاد عام 1998 من الجامعة الأمريكية بالقاهرة. بعد تخرجه، انضم لفرع شركة NCR في مصر وعمل في الشركة لمدة 18 عامًا. خلال فترة تواجده في الشركة، شغل مأمون العديد من الوظائف والأدوار المختلفة. بدأ بتولي منصب أخصائي مبيعات الحلول المالية، ثم تولى منصب رئيس الخدمات المالية في عام 2007. في عام 2009، انتقل مأمون إلى قبرص حيث شغل منصب مدير المبيعات للحلول المالية لمنطقة أفريقيا.