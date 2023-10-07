شخص ينهي حياته من أعلى برج كهرباء بالقليوبية

أنهى مريض نفسي حياته من أعلى برج كهرباء بمنطقة العريضة بمدينة طوخ محافظة القليوبية، وجرى نقل الجثة للمستشفى تحت تصرف الجهات المختصة بالتحقيق، والتي صرحت بالدفن عقب ورود تقرير الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعي، وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابستها وسؤال أهلية المتوفى وشهود العيان.

تلقى اللواء نبيل سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية إخطاراً من مأمور مركز شرطة طوخ، بقيام شاب يدعي" محمد.ا"، بالتخلص من حياته بإلقاء نفسه من أعلى برج كهرباء بمنطقة العريضة بدائرة المركز.

وكشفت التحريات أن المجنى عليه يعانى من مرض نفسي وكان يعالج منذ فترة داخل مصحة وخرج منها قبل ايام، جرى نقل الجثة لمستشفى تحت تصرف الجهات المختصة بالتحقيق والتي أصدرت قرارها السابق.