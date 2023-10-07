المتحدث باسم العمليات المشتركة العراقية: العام الجاري أسوأ فترة مر بها تنظيم داعش الإرهابي

أكد اللواء تحسين الخفاجي، المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة العراقية، أن العام الجاري يمثل أسوأ عام بالنسبة لتنظيم داعش الإرهابي، لعجزه عن تنفيذ أي عملية إرهابية له، فضلا عن نجاح القوات العراقية في إفقاده الكثير من عناصره وقياداته، مشيرا إلى أن هذا العام كان مميزا بعدد قتلى التنظيم الإرهابي.

وأضاف "الخفاجي" في كلمة بثتها صفحة قوات التحالف الدولي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن العام الجاري منذ مطلعه وحتى الآن تجاوز عدد القتلى 300 إرهابيا، وهو رقم كبير جدا.

ولفت "الخفاجي" إلى أن أبرز الإنجازات الأمنية تمثل في نجاح سلاح الجو العراقي في تعقب العناصر الإرهابية وتصفيتها في أوكارها، وأيضا نجاح جهاز المخابرات في استدراج عدد كبير من قيادات التنظيم الإرهابي من الخارج والإيقاع بهم، كما أن التعاون الكبير بين قوات البيشمركة والعمليات المشتركة كان مثمرا.

وأوضح المتحدث باسم العمليات المشتركة، أنه بعد الضغط الأمني الذي مارسته قواتنا الأمنية وجهازنا الاستخباري لاحظنا هبوطا كبيرا في تواجد تنظيم داعش الإرهابي.

وشرح "الخفاجي" أن التنظيم الإرهابي كان يعتمد على المناطق الصحراوية والمناطق الجبلية وخاصة المناطق المعقدة جغرافيا، وكانت المفاجأة بالنسبة له هو وصول قطاعاتنا العسكرية إلى مناطقه المعقدة بسهولة، لذا كان من الطبيعي أن نلاحظ انهياره بشكل سريع وخاصة بعد اصطياد قياداته، وعدم قدرته على جلب المتطوعين أو تجنيد عناصر إضافية لضمان ديمومته واستمراراه.

يشار إلى أن "العمليات المشتركة"، في إطار ملاحقة بقايا وفلول التنظيم الإرهابي، تمكنت من إلقاء القبض على عنصر ينتمي لتنظيم داعش يعمل خبيرا فنيا في للطائرات المسيرة، وتوقيف عنصر آخر عمل في مناصب حساسة في التنظيم الإرهابي أبرزها العمل فيما يسمى بـ"ديوان الجند" بمحافظة نينوى، وفي كركوك قتلت القوات الأمنية الإرهابي حابس نجيب أمير ما يسمى بولاية كركوك، في استهداف بضربة جوية، كما ضبطت نفقا بعمق 30 مترا لعصابات داعش في نينوى.