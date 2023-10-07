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السبت 07 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

أوسوريو يعلن تشكيل الزمالك لمواجهة البنك الأهلي في الدوري

الزمالك
الزمالك
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أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو عن التشكيل الذي سيخوض به فريقه مباراة البنك الأهلي المقرر لها في السابعة مساء اليوم باستاد القاهرة الدولي في الجولة الثالثة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويضم التشكيل كلا من:

حراسة المرمى : محمد عواد.

خط الدفاع : أحمد فتوح - محمود علاء - حسام عبد المجيد - محمد عبد الغني.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا - عمر جابر - أحمد سيد "زيزو".

خط الهجوم : إبراهيما نداي - سيف الدين الجزيري - مصطفى شلبي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، محمد صبحي وحمزة المثلوثي وحاتم سكر ومصطفى الزناري ومحمد أشرف "روقا" وعمرو السيسي وسيد عبد الله "نيمار" ومحمود عبد الرازق " يكابالا"، وناصر منسي.

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الزمالك خوان كارلوس أوسوريو الدوري المصري الممتاز
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