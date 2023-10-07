توتنهام يهزم لوتون تاون في طريقه لصدارة الدوري الإنجليزي

فاز فريق توتنهام بصعوبة على مضيفه لوتون تاون، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء اليوم السبت، في إطار منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين وقدَّم توتنهام تهديدًا متواصلًا لمرمى لوتون تاون من خلال عدة كرات خطيرة، ولكنه لم يتمكن من هزِّ شباك الفريق المضيف.

وفي الشوط الثاني سجَّل ميكي فان دي فين هدف التقدم لصالح توتنهام في الدقيقة 52 من الشوط الثاني، في مباراة شهدت تلقى لاعب توتنهام بيسوما بطاقة حمراء في الدقيقة 45، مما جعل فريقه يكمل المباراة بعشرة لاعبين حتى نهايتها.

وبدأ توتنهام المباراة بتشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: جوليلمو فيكاريو

خط الدفاع: بيدرو بورو - كريستيان روميرو - ميكي فان دي فين - أودوجي

خط الوسط: بيبي ماتر سار - يفيس بيسوما - جيمس ماديسون

خط الهجوم: هيونج مين سون - ريتشارليسون - ديان كولوسيفسكي

بهذا الانتصار، رفع توتنهام رصيده إلى 20 نقطة ليتصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي مؤقتًا بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي، الذي سيلعب مباراته غدًا الأحد ضد أرسنال، بينما تجمد رصيد لوتون تاون عند 4 نقاط في المركز الثامن عشر.