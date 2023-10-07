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السبت 07 أكتوبر 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

مرشح الرئاسة التايواني: نافذة الحوار مع الصين لم تغلق

تايوان والصين
تايوان والصين
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قال المرشح الأوفر حظا للرئاسة في تايوان، لاي تشينج تي، إن نافذة الحوار مع الصين لم تُغلق.
وأضاف مرشح الحزب الديمقراطي التقدمي أن أي حوار مع الصين يجب أن يكون على أساس الاحترام والمساواة -وفق ما نقلته صحيفة تايوان نيوز اليوم السبت.
وقال لاي إنه لن يرفض "التبادلات والتعاون" مع بكين، وأشار إلى الأمراض المعدية والاستجابة للكوارث باعتبارهما قضيتان مشتركتان يواجهما الجانبان.
وتابع لاي: "إن التعاون ومعالجة هذه القضايا معًا سيكون في صالح مواطنينا".
وقال لاي إنه يهدف إلى حماية الوضع الراهن من خلال اتباع نهج الرئيسة تساي إنج وين في العلاقات عبر المضيق حيث أوضح أنه من واجبه الحفاظ على الوضع الراهن وحماية السلام والاستقرار في منطقة المحيطين الهندي والهادئ وحماية السلام العالمي.
ورفضت الصين دعوات للحوار من الحزب الديمقراطي التقدمي الذي يتزعمه لاي، وهو حزب سياسي تعتبره الصين انفصاليا.

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تايوان الصين نافذة الحوار
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