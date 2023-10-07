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السبت 07 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي للوحدات السكنية بحي جاردن سيتي الجديدة

رئيس الوزراء خلال
رئيس الوزراء خلال الجولة التفقدية
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خلال تفقده مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة،  تجول الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه بالحي السكني الخامس R5 ( جاردن سيتي الجديدة).

 وتفقد رئيس مجلس الوزراء ومرافقوه الأعمال بالحي السكني الخامس؛ للوقوف على سير العمل في تشطيب واجهات العمارات والوحدات السكنية وأعمال تنسيق الموقع، وتفقد نماذج للوحدات السكنية التي تم تشطيبها، مشددا على ضرورة الالتزام بأعلى جودة في تنفيذ مختلف مكونات المشروع، كما كلف بسرعة البدء في تسويق هذه الوحدات المتميزة.

 وأشار الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى أن الحي السكني الخامس "جاردن سيتي الجديدة"، بالعاصمة الإدارية الجديدة، تبلغ مساحته 885 فدانًا، وتم الانتهاء من كامل أعمال الخرسانات، وجارٍ تنفيذ أعمال التشطيبات ويضم الحي 22466 وحدة سكنية، ما بين عمارات سكنية، وإسكان مختلط، وفيلات، وتاون هاوس، وتوين هاوس.

  وخلال جولته بحي جاردن سيتي الجديدة، اطمأن رئيس الوزراء على أعمال التشطيبات الخارجية وتنسيق الموقع للعمارات، كما تابع تنفيذ أعمال التشطيبات الخارجية وتنسيق الموقع  للفيلات، وقال وزير الإسكان: من المقرر الانتهاء من تنفيذ الواجهات بنهاية العام الجاري.  

 ولخص وزير الإسكان الموقف التنفيذي للحي السكني الخامس، مشيرا إلى أنه يتم تنفيذ التشطيبات الداخلية والخارجية بمعدلات إنجاز متقدمة، وكذا نسبة تنفيذ المرافق.
 

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رئيس الوزراء الحي السكني الخامس جاردن سيتي الجديدة العاصمة الإدارية الجديدة مصطفي مدبولي
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