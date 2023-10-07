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السبت 07 أكتوبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

وزيرا خارجية مصر والأردن يتفقان على استمرار التشاور لوقف التصعيد بفلسطين

وزير الخارجية يُجري
وزير الخارجية يُجري اتصالاً مع نظيره الأردني
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قال السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية ومدير إدارة الدبلوماسية العامة، إن سامح شكري وزير الخارجية، أجرى اليوم السبت، اتصالاً هاتفياً مع أيمن الصفدي نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشئون المغتربين الأردني، للتشاور والتنسيق بشأن جهود وقف التصعيد بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.
وأوضح المتحدث باسم الخارجية، أن الوزيرين أعربا عن قلقهما البالغ تجاه التدهور المتلاحق والخطير للأحداث، حيث شدد الوزير شكري على ضرورة أن تتركز جميع الجهود الدولية والإقليمية في الوقت الراهن على وقف التصعيد والعنف، وممارسة أقصى درجات ضبط النفس، للحيلولة دون إزهاق المزيد من الأرواح وخروج الوضع الأمني عن السيطرة.
واتفق الوزيران على استمرار التشاور والتنسيق الوثيق خلال الساعات المقبلة.

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وزير الخارجية الخارجية سامح شكري وزير الخارجية وشئون المغتربين الأردني فلسطين
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