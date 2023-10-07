لليوم الثالث علي التوالي انقطاع المياه بالقاهرة الجديدة

أعلنت الصفحة الرسمية لجهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة عبر صفحتها الرسمية "الفيس بوك" عن البدء في ضخ المياه بعد انقطاع دام ثلاث أيام متتالية.

وجاء نص الرسالة منذ ما يقرب من خمس ساعات قبل كتابة هذه السطو، .. البدء فى ضخ المياه للمدينة مرة اخرى، وبفضل الله تم الانتهاء من أعمال الإصلاح والبدء فى ضخ المياه من المأخذ الرئيسي للمياه الى محطة تنقية مياه القاهرة الجديدة .

وسوف تصل المياه للمناطق المتأثرة بالعطل تباعًا حسب إرتفاعات كل منطقة باذن الله.

الا أنه حتي الآن لم يتم ضخ المياه لمناطق عديدة، وكان تعليقات السكان بالمدينة، تعليقات يائسة، قال محمد بسيوني"أنا قاعد جنب الحنفية" و تخيل واحد صاحب شركة محترم مش عارف يستحمي بقاله يومين، ومضطر أنزل أروح الشركة ذقني طويلة وشكلي معفن، منكم لله العيال اللي ساكنة في مناطق شعبية بيتريقوا علينا يا ظالمة..

وعاني سكان التجمع الأول وتقديم استغاثات علي الخط الساخن لشركة مياه الشرب والصرف الصحي، لتوفير سيارات مياه للمناطق المتضررة من انقطاع المياه، للاستخدام الضروري وتوفير مياه الشرب، الا أن عربات المياه لم تصل لمناطق عديدة، ولم يتم الاستجابة لطلباتهم وحتي الآن المنازل بدون مياه.

وكانت قد دفعت شركة المقاولون العرب بالتعاون مع شركة مياه شرب القاهرة الكبرى بمعداتهما للعمل وإصلاح التسريب عن طريق استخراج مواسير المياه من الخط وبدء أعمال اللحام بها، ومن ثم إعادتها مرة أخرى.

ومنذ بداية حدوث المشكلة نشرت الصفحة الرسمية لجهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة خطوات الاصلاح لحظة بلحظة، لشرح حجم المشكلة لسكان القاهرة الجديدة.

حيث تم نقل المياه من خلال خط من المواسير الصلب بطول 33 كم، تم تنفيذه ضمن 3 خطوط بقطر 2200 مم يتم ضخ المياه فيها بواسطة 4 روافع على مسار الخط بقوة 12 بار حتى تصل محطة التنقية بالقاهرة الجديدة. والتي اعلنتها الصفحة الرسمية عبر "الفيس بوك" والعمل ليلا نهارا بحضور قيادات جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، وقيا\ات شركة المقاولون العرب وشركة مياة شرب القاهرة.

يعتبر قطر خط المياه من أكبر أقطار مواسير المياه في مصر، وللوصول لإزالة الأجزاء المضارة من الخط واستبدالها في ظروف عمل غاية في الصعوبة والخطورة، نظرا لقوة دفع المياه بالخط والتي تصل لارتفاع ما يزيد على 120 مترا.

و رغم تكليفات وزير الإسكان خلال زيارته بموقع إصلاح العطل، وجهت لجميع قيادات وزارة الإسكان والشركة القابضة لمياه الشرب وشركة مياه القاهرة الكبرى، بالمتابعة الفورية والمستمرة لحين عودة المياه لطبيعتها، هو ما دفع شركة مياه القاهرة لإصدار توجيهات سريعة بتوفير 20 سيارة مياه شرب صالحة للاستخدام لتوفيرها بالمناطق المتضررة من الانقطاع، وذلك بشكل دوري، ونصت تكليفات الشركة علي أن تكون تلك السيارات متاحه بشكل دائم، ليتم تفريغها ثم العودة مرة أخرى لتحميلها بالمياه، الا أن هناك مناطق عديدة بالتجمع الأول رغم اتصالها بالخط الساخن لشركة كياه شرب القاهرة، الا أنها حتي كتابة هذه السطور لم تصلها سيارة مياه واحدة، رغم الاستغاثات العديدة، ومنها "كومبوندات" كثيفة بالسكان.



ومن المناطق المتأثرة بـ انقطاع المياه (الرحاب 2 - دار مصر القرنفل ومنطقة القرنفل- وكومبوند "درة القاهرة – أكاسيا – البستان – فلاورز" وغيرهم الايقونة بالتجمع الأول - دار مصر - سكن مصر - جنة بالأندلس - منطقة الأندلس - والمنطقة الصناعية - أبو الهول "جاردينيا" - امتداد النرجس بالتجمع الثالث - الامتداد الجنوبي للمستثمرين الجنوبية - منطقة النرجس فيلات وعمارات -خدمات النرجس - المستثمرين الجنوبية المستثمرين الشمالية - القطاع الثاني - الثالث - الرابع - مركز المدينة - منطقة اللوتس - الجامعة الأمريكية - شرق اللوتس بالتجمع الخامس - منطقة الامتداد الشرقي بأكملها بما فيها منطقة التمر حنه وبيت الوطن ومدينتي، وغيرهم..

ونحن علي أبواب فصل الشتاء..

هناك تعليمات صارمة لكل الجهات المعنية بضرورة تشكيل لجنة لاتخاذ كافة الاجراءات اللازمة ورفع حالة الاستعداد القصوي لمواجهة موسم الأمطار والسيول وتنفيذ خطة الطوارئ بمدينة القاهرة الجديدة، وتحديد أماكن التمركز للأفراد والمعدات بالمدينة.

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