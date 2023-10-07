التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي يؤكد إقامة ماراثون الأقصر الدولي سنويا

أعلن محمود فؤاد، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ونائب رئيس جمعية الأورمان والرئيس التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان، اليوم السبت، إقامة الماراثون الرياضي الدولي كل عام في الأقصر بعد النجاح الكبير الذي تحقق للماراثون بساحة معبد الكرنك، بمشاركة 1000 متسابق.

وأشاد عضو التحالف الوطني، بالنجاح الكبير الذي حققه الماراثون الرياضي بساحة معبد الكرنك، الذى نظمته مستشفى شفاء الاورمان بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، لدعم مرضى الأورام السرطانية في الصعيد، وذلك إيماناً من المستشفى بأهمية الرياضة ودورها الفعال في بناء صحة الإنسان، مشيرا إلى أن جمعية الاورمان التي تعمل تحت مظلة التحالف الوطني ساهمت بشكل كبير في نجاح الفعاليات، وهنأ فؤاد الفائزين وجميع المشاركين في الماراثون علي دورهم الكبير في نجاح الفعاليات.

وأعرب فؤاد، عن سعادته بانطلاق الماراثون الرياضي بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة شركة "كايرو رانرز" الداعم لمرضى الأورام في صعيد مصر، وأكد أن هذا الماراثون سيقام سنويا في شهر أكتوبر بالأقصر، ليضاف الى سلسلة النجاحات التى حققتها المستشفى في مجال العلاج بجانب الخدمات الطبية المميزة المجانية للمرضى بجانب الإجراءات والخطوات التى اتخذتها المستشفى في مجال الحفاظ على البيئة.

وأشار فؤاد، إلى أن شركة "كايرو رانرز" تشرف على الفعاليات بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، ومؤسسة شفاء الأورمان على تنظيم الماراثون الدولى بالأقصر لعام 2023 لتقديم أفضل تجربة للمشاركين، حيث يمر الماراثون بالمعالم المميزة بمدينة الأقصر التاريخية.

وقال إبراهيم صفوت، رئيس اللجنة المنظمة، أن الماراثون الرياضي الدولى، انطلق بمشاركة 1000 متسابق يمثلون عدد من الدول الأجنبية والعربية ومنها (السعودية، الولايات المتحدة الأمريكية، البرازيل، إيطاليا، إسبانيا، روسيا) بجانب المتسابقين المصريين من مختلف المحافظات.

وبدأ السباق، بالجري في أربع مراحل الأولى مسار الـ٢١ كيلو، مسار الـ١٠ كيلو مكرر مرتين ، مسار الـ2 كيلو، حيث يكون التجمع والبداية من داخل معبد الكرنك من على كورنيش النيل، ويتم الجري عكس الاتجاه على كورنيش النيل، مع الاستمرار والدوران من أمام مقهى الغورية، والجري عكس الاتجاه على كورنيش النيل باتجاه معبد الكرنك، ثم الدخول معبد الكرنك من شارع كورنيش النيل حتى نقطة النهاية داخل ساحة المعبد.

الماراثون (22)

الماراثون (23)

الماراثون (24)

الماراثون (25)

الماراثون (26)

الماراثون (27)

الماراثون (28)

الماراثون (29)

الماراثون (30)

الماراثون (31)

الماراثون (32)

الماراثون (33)

الماراثون (34)

الماراثون (35)

الماراثون (36)

الماراثون (37)

الماراثون (1)

الماراثون (2)

الماراثون (3)

الماراثون (4)

الماراثون (5)

الماراثون (6)

الماراثون (7)

الماراثون (8)

الماراثون (9)

الماراثون (10)

الماراثون (11)

الماراثون (12)

الماراثون (13)

الماراثون (14)

الماراثون (15)

الماراثون (16)

الماراثون (17)

الماراثون (18)

الماراثون (19)

الماراثون (20)