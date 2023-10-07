شبورة كثيفة وأمطار.. الأرصاد تكشف حالة طقس الغد

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية،عن حالة الطقس غدا الاحد ، حيث يسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد و معتدل على السواحل الشمالية علي وحار على جنوب سيناء و شديد الحرارة جنوب الصعيد ، وطقس لطيف في اول الليل ومائل للبرودة في اخره علي شمال البلاد حتي شمال الصعيد ومعتدل الحرارة علي جنوب سيناء وجنوب الصعيد ليلا .

ويشهد الاحد شبورة مائية على بعد الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من والى مناطق من القاهرة الكبرى والوجة البحرى والسواحل الشرقية وتكون كثيفة على وسط سيناء ومدن القناة .

امطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية و الصحراء الغربية وشمال الصعيد قد تمتد الى القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة على فترات متقطعة، ونشاط رياح علي مناطق من جنوب سيناء و جنوب البلاد علي فترات متقطعة.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، الاحد ،على القاهرة الكبرى والوجه البحري 30 للعظمى 22 درجة،وعلى السواحل الشمالية 27 للعظمي والصغري 22 درجة ، وعلى جنوب سيناء وجبال البحرالأحمر 35 للعظمى 26 ،وعلى شمال الصعيد 33 والصغري 21 ، وعلى جنوب الصعيد 42 للعظمى 27 درجة .