انطلاق بطولة الشباب في لعبة الكاراتيه بدمياط

اختتمت بطولة نادى الشباب المفتوحة للكاراتيه بالصالة المغطاة برأس البر بمناسبة احتفالات أكتوبر، وتأتى البطولة ضمن أنشطة النادى الرياضية.

حضر حفل توزيع الجوائز عبده السعيد الشعراوى وكيل المديرية للرياضة، ورئيس نادى الشباب الرياضي وأعضاء مجلس الإدارة، حيث قاموا بتوزيع الميداليات على الفائزين والدروع التذكارية.

ومن جانبه قال الدكتور وليد الشاذلي وكيل وزارة الشباب والرياضة في محافظة دمياط إنه النشاط الرياضي يهدف لنشر الوعي بالثقافة الرياضية وغرس وترسيخ المفاهيم الصحيحة للنشاط الرياضي، رفع مستوى الكفاءة البدنية، والقدرات الحركية والمهارية للمشاركين استثمار وقت الفراغ بمزاولة بعض الأنشطة الرياضية المختارة، وإشباع ميول الأعضاء عن طريق ممارسة الأنشطة الرياضية وملء أوقات الفراغ بطريقة إيجابية، توثيق علاقات الصداقة بين مختلف الهيئات بإقامة مسابقات وبطولات رياضية مختلفة.

ويأتى ذلك برعاية دكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ودكتورة منال عوض محافظ دمياط وتوجيهات دكتور وليد الشاذلي مدير المديرية.

كما تم استكمال تدريبات المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي لرياضة رفع الأثقال، وذلك في إطار حرص وزارة الشباب والرياضة علي إنتظام العمل بالمشروع القومي للموهبة والبطل الاوليمبي لرياضة رفع الاثقال مرحلتي (الناشئين - الشباب) بدمياط بسيف الدين.

يذكر أن مشروع الموهبة والبطل الأوليمبي، هو أحد أهم المشروعات القومية التي تتبناها الدولة المصرية متمثلة في وزارة الشباب والرياضة وذلك من أجل تطوير قطاع البطولة للرياضة المصرية وصناعة أبطال رياضيين للمنافسة بهم في كافة المحافل الدولية والعالمية وصولا الي دورات الألعاب الأولمبية، وأيضا توسيع قاعدة الممارسة الرياضية بما يخدم الأندية ومراكز الشباب بمختلف انحاء الجمهورية، وتنفذ وزارة الشباب والرياضة المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي على مستوي جميع محافظات الجمهورية لاكتشاف ورعاية الموهوبين في ألعاب "الملاكمة، المصارعة، الجودو، التايكوندو، ألعاب القوى، تنس الطاولة، كرة السلة، كرة اليد، رفع الأثقال".