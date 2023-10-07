الأرصاد: رياح مثيرة للرمال على جنوب البلاد وأمطار على السواحل

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم السبت، حيث يسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد ومعتدل على السواحل الشمالية على وحار على جنوب سيناء وشديد الحرارة جنوب الصعيد، وطقس لطيف على شمال البلاد حتى شمال الصعيد ومعتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد ليلا .

ويشهد السبت شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى قد تكون كثيفة على وسط سيناء ومدن القناة، وأمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية و شمال الوجة البحرى على فترات متقطعة وهناك نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد وتكون مثيرة للرمال والأتربة على أقصى جنوب البلاد على فترات متقطعة.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، السبت، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 31 للعظمى والصغرى 23 درجة، وعلى السواحل الشمالية 28 للعظمى والصغرى 23 درجة، وعلى جنوب سيناء وجبال البحرالأحمر 35 للعظمى 25 ، وعلى شمال الصعيد 32 والصغرى 21، وعلى جنوب الصعيد 41 للعظمى والصغرى 25 درجة .