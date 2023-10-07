ضبط 5 أطنان بطاطس تالفة بإحدى الثلاجات فى القليوبية

شن فريق من إدارة الأغذية بمديرية الصحة والسكان بالقليوبية، بالتعاون مع مكتب الأغذية بالقناطر الخيرية حملة للمرور على أحد الثلاجات بالقناطر الخيرية، وذلك بناء علي توجيهات الدكتور حمودة عيد الجزار وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، بتكثيف الرقابة علي المنشآت الغذائية، وتحت إشراف الدكتورة فاطمة عبد المنعم مدير عام الطب الوقائي.

وأوضحت مديرية الصحة والسكان بالقليوبية، في بيان لها، أنه جرى ضبط 125 جوال بطاطس، وزن الجوال الواحد ما يقرب من 40 كجم، بإجمالي 5 أطنان تقريبا، وظهر عليها علامات التلف الواضح مع انتشار الروائح الكريهة.

وتابعت، أنه تم عمل محضر بالمضبوطات وجاري عرضه علي النيابة العامة للنظر والتصرف، كما تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد المخالفات الموجودة بالمنشأة، وجاء ذلك تحت إشراف الدكتور محمد علي مدير إدارة الأغذية بالقليوبية، وسامي رجب مراقب عام الأغذية بالقليوبية.

واشترك في الضبطية كل من رجب نصر مراقب أول الأغذية بالمديرية، وعادل بيومي مراقب أول الأغذية بالمديرية، وعلاء السباعي مراقب أول الأغذية بالقناطر، ومفتشي الأغذية إبراهيم فكري، ورضا عبد المنعم.

بطاطس تالفة

بطاطس تالفة

بطاطس ذات رائحة كريهة

جانب من الحملة