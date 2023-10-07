بالصور.. "جوهرة النرويج" العملاقة ترسو بميناء بورسعيد وعلى متنها 3428 سائحا

استقبل ميناء بورسعيد السياحي التابع للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم السبت، السفينة السياحية العملاقة NORWEGIAN GEM - جوهرة النرويج - التي ترفع علم الباهامس القادمة من ميناء الاسكندرية وعلى متنها 2399 راكبا و1029 من طاقم البحارة بإجمالي 3428 سائحا من جنسيات مختلفة.

وأشارت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في بيان لها، إلى أن ذلك يأتي في ظل حركة النشاط السياحي الذي يشهده ميناء بورسعيد، وأنه سيجرى تنظيم رحلات سريعة إلى مدينة القاهرة لزيارة المعالم السياحية والأثرية في إطار سياحة اليوم الواحد، ورحلات داخلية بمدينة بورسعيد لطاقم البحارة.

وأكدت أنه من المقرر أن تغادر السفينة الميناء مساء اليوم فور عودة السائحين مستكملة رحلتها البحرية في موانئ حوض البحر المتوسط.

وتعتبر السفينة NORWEGIAN GEM واحدة من أشهر السفن السياحية التى تجوب العالم فى رحلات بحرية منتظمة بين موانئ العالم، وجرى بناؤها فى عام 2006 بتكلفة بلغت 700 مليون دولار أمريكي، وأبحرت في عام 2007، وتتكون من 12 طابقا بها 1197 غرفة، ولديها مجموعة واسعة من وسائل الراحة وخيارات الترفيه مطاعم ونوادي وحمامات سباحة ومسرح وصالة بولينغ.

IMG-20231007-WA0008

IMG-20231007-WA0009

IMG-20231007-WA0011

IMG-20231007-WA0010

IMG-20231007-WA0001