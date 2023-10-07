بالفيديو.. الأوقاف تكشف تفاصيل عودة الاحتفال بمولد السيد البدوي

كشف الشيخ خالد خضر، وكيل وزراة الأوقاف بالغربية، تفاصيل عودة الاحتفال بمولد السيد البدوي، قائلًا: "إن المريدين والوافدين للمولد من كل محافظات مصر كثيرين، والعام الحالي سيكونوا أكثر بكثير نظرًا لأن المولد كان متوقفًا منذ جائحة كورونا 2020".

وقال "خضر" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم السبت، إن هذا المولد يُقام كل عام، وهو مولد كبير يختلف عن أي مولد لأن له مريدين في كل محافظات مصر، موضحًا أن هذا المولد يتوافق موعد الاحتفال به مع انتصارات أكتوبر المجيدة والعيد القومي لمحافظة الغربية، وشاء القدر أن يتوافق المولد مع شهر ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم.

وتابع، أن مولد السيد البدوي يتم على مدار أسبوع، حيث بدأ في يوم السادس من أكتوبر وينتهي في 12 أكتوبر الخميس القادم، موضحًا أن مولد الرجبية يكون في شهر أبريل من كل عام.

وأردف، وكيل وزارة الأوقاف بالغربية، أنه سيتم تخصيص مساحة 7000 متر خارج ساحات المسجد من أجل إقامة الوافدين فيها خلال الفترة المحددة للمولد، ويتم ذلك بالتسيق مع المحافظة، مؤكدًا أن أعداد الوافدين تصل لـ 2 مليون زائر والمحافظة لم تتدخر جهدًا في تنسيق هذا الحدث الهام.