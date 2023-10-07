تايم لاين | ماذا يحدث في فلسطين المحتلة منذ صباح اليوم

شن فلسطينيون هجوما واسع النطاق على إسرائيل اليوم السبت، حيث أطلقوا مئات الصواريخ شمالا حتى تل أبيب، وأطلقوا صفارات الإنذار في القدس وأرسلوا مقاتلين إلى مدن جنوبية بالقرب من حدود غزة في إحدى الهجمات. الهجمات الأكثر استمرارًا منذ سنوات.

وقالت حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة إنها شنت عملية عسكرية جديدة ضد إسرائيل. وقال الجيش الإسرائيلي إنه مستعد للحرب، مما يزيد من خطر نشوب صراع أوسع نطاقا.

وطلب الجيش الإسرائيلي من السكان في جنوب ووسط البلاد البقاء بالقرب من الملاجئ والامتثال للأوامر.

6:29 صباحًا

مقتل امرأة مع اندلاع القتال الجديد



قالت خدمات الطوارئ الطبية التابعة لنجمة داود الحمراء إن إطلاق صواريخ من قطاع غزة أدى إلى مقتل امرأة في إسرائيل اليوم السبت.

وأضافت أن امرأة في الستينيات من عمرها قُتلت “بسبب إصابة مباشرة” وأصيب 15 آخرون في جنوب إسرائيل، بعد إطلاق عشرات الصواريخ من القطاع المحاصر.

6:38 صباحًا

مسلحون يطلقون النار على إسرائيليين في سديروت



وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن مسلحين فتحوا النار على المارة في بلدة سديروت بجنوب إسرائيل، كما أظهرت لقطات متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي اشتباكات في شوارع المدينة.

6:41 صباحًا

إسرائيل تستدعي جنود الاحتياط



وقال الجيش الإسرائيلي إنه يستدعي جنود الاحتياط لمواجهة هجوم حماس.

وقال الجيش إنه يضرب أهدافا في قطاع غزة مع انطلاق صفارات الإنذار في القدس بعد أن أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) عن عملية جديدة ضد إسرائيل.

وأمكن سماع أصوات ثلاثة انفجارات على الأقل بينما نشرت إسرائيل دفاعات مضادة للصواريخ.

7:27 صباحًا

حماس تشن أكبر هجوم منذ سنوات

شنت حركة حماس يوم السبت أكبر هجوم على إسرائيل منذ سنوات، حيث استهدفت المدن الإسرائيلية بالصواريخ وحتى تسللت إلى جنوب البلاد، واستولت على مركز للشرطة، حسبما ذكرت ناتاليا فاسيليفا من القدس.

انطلقت صفارات الإنذار في جميع أنحاء البلاد بما في ذلك القدس صباح السبت بعد أن أعلن القائد العسكري لحركة حماس محمد الديد عن عملية عسكرية أرسلت حوالي 5000 صاروخ من قطاع غزة باتجاه إسرائيل.

وأكدت خدمة الإسعاف الإسرائيلية مقتل شخص وإصابة 16 آخرين. وفي جنوب إسرائيل، قُتلت امرأة في هجوم صاروخي على مبنى سكني.

7:32 صباحًا

القبة الحديدية تعترض صواريخ فوق القدس



أفادت ناتاليا فاسيليفا أن انفجارات من نظام القبة الحديدية الإسرائيلي الذي اعترض صواريخ حماس سُمعت في سماء القدس صباح السبت، كما شوهدت خطوط من القذائف في السماء.

وقال متحدث باسم بلدية سديروت في جنوب إسرائيل لصحيفة هآرتس إن دوي إطلاق نار سُمع في الشوارع وأن السكان حبسوا أنفسهم في منازلهم.

وأكد مسؤول في الشرطة يوم السبت أن عددا غير معروف من المسلحين دخلوا مركزا للشرطة في سديروت ووردت أنباء عن تبادل لإطلاق النار هناك.

كما نقلت صحيفة هآرتس عن مصدر في الشرطة تأكيده أن مسلحي حماس دخلوا مدينتي نتيفوت وأوفاكيم الإسرائيليتين واحتجزوا مدنيين كرهائن في أوفاكيم.



7:52 صباحًا

أنباء عن قيام حشود في غزة بإحراق دبابة إسرائيلية



أفادت ناتاليا فاسيليفا بأن مشاهد غير عادية تم الإبلاغ عنها في جميع أنحاء غزة، حيث شوهد جزء من السياج مع إسرائيل محطما وتجمعت مجموعة من الرجال حول دبابة إسرائيلية قبل إشعال النار فيها.

وفي مدينة غزة، ركبت مجموعة من النشطاء مركبة عسكرية إسرائيلية وسط هتافات الحشود. وقفت مجموعة من النساء المسنات أمام الكاميرات، ملوحات ببندقية هجومية إسرائيلية، تم الاستيلاء عليها على ما يبدو في هجوم يوم السبت.

8:04 صباحًا

"أسرى" إسرائيليين



ويبدو أن مقاطع الفيديو التي تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي تظهر اشتباكات في شوارع المدن في إسرائيل بالإضافة إلى مسلحين في سيارات جيب يتجولون في الريف.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أيضا أن مقاتلين أسروا عددا من الإسرائيليين، ووزعت وسائل إعلام تابعة لحماس لقطات فيديو تظهر على ما يبدو دبابة إسرائيلية مدمرة.

8:36 صباحًا

مسؤول أمريكي في القدس يدين الهجمات الصاروخية من غزة على إسرائيل

نددت ستيفاني هاليت، القائمة بالأعمال في السفارة الأمريكية في القدس، بالموجة الأخيرة من الهجمات الصاروخية ضد إسرائيل يوم السبت، في أول تعليق من مسؤول أمريكي على الحادث.



9:38

المفوض: نحن في حالة حرب، هناك 21 مركزاً نشطاً في الجنوب



وقال مفوض الشرطة كوبي شبتاي: "نحن في حالة حرب"، وأن "هناك حالياً 21 نقطة ساخنة نشطة في المنطقة الجنوبية"، مضيفاً أن أفراد م "YMM" متواجدون في هذه النقاط الساخنة، وأنه تم نشر قوات إضافية في المنطقة الجنوبية. منطقة. وأكد على سكان الجنوب أن يحبسوا أنفسهم في منازلهم الآن.

غالانت: لقد بدأت حماس حربًا ضد دولة إسرائيل، وجنود جيش الدفاع الإسرائيلي يقاتلون في جميع نقاط الاختراق



وقال وزير الدفاع يوآف غالانت في ختام تقييم للوضع في كيريا إن "حماس ارتكبت خطأ جسيما هذا الصباح وبدأت الحرب ضد دولة إسرائيل". وأضاف أن "جنود جيش الدفاع الإسرائيلي يقاتلون في كل نقاط الاختراق ضد العدو"، وأن "دولة إسرائيل ستنتصر في هذه الحرب

9:40

إلغاء الاحتجاجات الإسرائيلية ضد الإصلاح القضائي على المستوى الوطني

دخان يتصاعد بعد سقوط صاروخ أطلق من قطاع غزة على منزل في عسقلان بجنوب إسرائيل يوم السبت.

وأعلنت المنظمة التي تقود النضال ضد الإصلاح القضائي لحكومة نتنياهو يوم السبت أنه “في ضوء الوضع الأمني ​​الخطير الذي بدأ هذا الصباح، تم إلغاء جميع الاحتجاجات المقررة هذا المساء في جميع أنحاء البلاد”.

وأضاف البيان الصادر عن “قيادة النضال” الرسمية: “نحن نقدم القوة لجميع المواطنين ودعمنا الكامل لجيش الدفاع الإسرائيلي وقوات الأمن. ونحن ندعو كل من يتم استدعاؤه للحضور إلى الخدمة والوقوف والتطوع لحماية سلامة وصحة سكان إسرائيل”.

وفي وقت سابق من يوم السبت، دعت منظمات الاحتجاج "إخوة وأخوات في السلاح" و"المنتدى 555"، التي

9:46

وأعلن مفوض الشرطة الإسرائيلية كوبي شبتاي في بيان: "نحن في حالة حرب. نحن نتعرض لهجوم واسع النطاق من قطاع غزة. يوجد حاليًا 21 موقعًا نشطًا للمواجهة العالية في جنوب إسرائيل. وحدة مكافحة الإرهاب في "اليمام" موجودة في المشهد... المنطقة الجنوبية بأكملها مغلقة [أمام حركة المدنيين]".