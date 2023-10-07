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السبت 07 أكتوبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

قناة عبرية: فقدان السيطرة على موقع عسكري للجيش شمال غزة ومخاوف من تعرض جندي إسرائيلي للأسر

الاحتلال الإسرائيلي
الاحتلال الإسرائيلي
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قالت القناة الـ 13 الإسرائيلية، صباح اليوم السبت، إنه تم فقدان السيطرة على موقع تابع للجيش الإسرائيلي شمال قطاع غزة. 
وأفادت القناة عبر مراسلها العسكري بأن مُقاومين فلسطينيين تسللوا إلى الموقع وهناك مخاوف من أن يكون قد جرى اختطاف أحد الجنود وأسره والعبور به إلى داخل القطاع. 
وقبل قليل، نشر الإعلام العسكري التابع لحركة "حماس" مقطع فيديو يظهر من وصف في الفيديو بأنه جندي إسرائيلي تم أسره والدخول به إلى قطاع غزة. 
 

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موقع عسكري قطاع غزة جندي إسرائيلي
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