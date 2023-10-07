عزل «مكارثي».. ترامب يعلن استعداده لتولي منصب رئيس مجلس النواب

أعلن الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، الجمعة، استعداده لتولي منصب رئيس مجلس النواب مؤقتًا، إذا لم يتمكن الحزب الجمهوري من التوصل إلى توافق حول مرشح آخر.

وقال ترامب، في تصريح لوسائل إعلام أمريكية: "سأفعل ذلك إذا سألوني، هل أنا مستعد لتولي هذا المنصب لفترة قصيرة من أجل الحزب، حتى يتوصلوا إلى اتفاق".

وأضاف: "لا أقوم بذلك لأنني أرغب في ذلك، سأقوم به إذا كان ذلك ضروريًا، إذا لم يتمكنوا من التوصل إلى قرار".

وعزل مجلس النواب رئيسه الجمهوري كيفن مكارثي من منصبه، في سابقة هي الأولى في تاريخ الولايات المتحدة، مع تعيين النائب الجمهوري باتريك ماكهنري رئيسًا مؤقتًا للمجلس.

ووفقًا لرئيس الولايات المتحدة السابق، فإنه مستعد لتولي المنصب الثالث في التسلسل الهرمي للسلطة بالبلاد لمدة "٣٠ أو ٦٠ أو ٩٠ يومًا"، حتى يتوصل أعضاء حزبه إلى اتفاق طويل الأمد.

وكان أعضاء مجلس النواب صوتوا بأغلبية ٢١٦ صوتًا مقابل ٢١٠ لصالح مذكرة طرحها الجناح المتشدّد في الحزب الجمهوري تنص على اعتبار "منصب رئيس مجلس النواب شاغرًا"، في خطوة تشرّع الباب أمام منافسة غير مسبوقة لخلافة ماكارثي قبل عام من الانتخابات الرئاسية.