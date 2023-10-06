محافظ مطروح: خطة عمل خلال 60 يوما لمواجهة الطوارئ

اجتمع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الجمعة، بعدد من مديري المديريات ورؤساء القطاعات والأجهزة التنفيذية المعنية.

تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية أثناء اللقاء بالمحافظين من خلال مركز السيطرة للطوارئ والسلامة العامة بأهمية المتابعة المستمرة والوقوف على الحالة والصلاحية الفنية لجميع الإمكانيات والمعدات بكل الجهات التابعة للمحافظة ومدى كفاءتها مع الصيانة المستمرة للوصول إلى الكفاءة الفنية بنسبة 100% لجميع المعدات والمركبات والمحطات.

ووجه محافظ مطروح لجميع رؤساء المدن والأجهزة التنفيذية وخاصة الكهرباء والمياه والصرف الصحى والحماية المدنية وغيرها، بمراجعة كافة المعدات والسيارات والوقوف على حالتها والعمل على سرعة إصلاح الأعطال وإجراء الصيانات بأنواعها مع عرض تقرير فنى أسبوعيا، وتنظيم خطة عمل خلال 60 يوما للوصول إلى نسبة كفاءة 100%، استعدادا لمواجهة أى طوارئ أو أزمات والقدرة على سرعة التعامل معها والاستعداد الجيد لمرور لجان المراجعة على الكفاءة الفنية لجميع المعدات والأجهزة والمركبات.

وأشاد محافظ مطروح بمركز السيطرة للطوارئ والسلامة العامة كمنظومة تكنولوجية حديثة للسيطرة على جميع مرافق المحافظة بجميع المدن والمراكز وإدارة الأزمات، موجها بتواجد مندوب عن كل جهة خدمية بغرفة مركز السيطرة على مدار 24 ساعة لمتابعة أى مشكلة لاتخاذ التدابير اللازمة لسرعة حلها.

وأشار محافظ مطروح إلى الجهود التى اتخذتها المحافظة في التعامل مع مواجهة أزمة السيول الأخيرة التى أصابت عدد من المناطق وسرعة التعامل معها بتضافر جميع أجهزة المحافظة المعنية، مشيرا إلى أنه بالتعاون مع وزارة الموارد المائية والري يتم العمل على تحقيق أقصى استفادة من كميات مياه الأمطار بالمحافظة، والعمل على توفير الحماية اللازمة بالوديان مع أهمية إنشاء سد بوادى تويويع والبدء في إنشاء سد أم لشطان، وذلك ضمن الخطة الشاملة لوزارة الري، وكذا لتدبير احتياجات المحافظة من الآبار والسدود وغيرها في مجال الحماية وحصاد مياه الأمطار.

محافظ مطروح يوجه بمراجعة كافة المعدات والسيارات والوقوف على حالتها

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