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الجمعة 06 أكتوبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

حل لغز قتيل شقة المرج

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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نجح  رجال مباحث القاهرة فى القبض على متهم بقتل شاب داخل شقة بالمرج حيث كشفت جهود المباحث أن وراء ارتكاب الواقعة احد معارفه وتم ضبطه .

تلقى قسم شرطة المرج بلاغا بالعثور على جثة شاب مدمن مخدرات داخل شقته بالطابق الأرضي في عقار بدائرة القسم.

‏على الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان الحادث وتم العثور علي جثة القتيل وفي رقبته آثار ذبح .

قام رجال المباحث بسؤال شهود العيان لكشف ملابسات الجريمة كما تم تفريغ كاميرات المراقبة التي رصدت المتهم وتم تحديده وضبطه.

تم تحرير محضر بالواقعة ، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.

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الجريمة العثور على جثة القاهرة القبض على المتهم بقتل شاب
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