حل لغز قتيل شقة المرج

نجح رجال مباحث القاهرة فى القبض على متهم بقتل شاب داخل شقة بالمرج حيث كشفت جهود المباحث أن وراء ارتكاب الواقعة احد معارفه وتم ضبطه .

تلقى قسم شرطة المرج بلاغا بالعثور على جثة شاب مدمن مخدرات داخل شقته بالطابق الأرضي في عقار بدائرة القسم.

‏على الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان الحادث وتم العثور علي جثة القتيل وفي رقبته آثار ذبح .

قام رجال المباحث بسؤال شهود العيان لكشف ملابسات الجريمة كما تم تفريغ كاميرات المراقبة التي رصدت المتهم وتم تحديده وضبطه.

تم تحرير محضر بالواقعة ، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.