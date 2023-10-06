الدوري السعودي.. الأهلي يتفوق على الاتحاد في الشوط الأول

تفوق فريق أهلي جدة على نظيره اتحاد جدة بهدف للا شئ، خلال الشوط الأول من مباراة ديربي جدة، المقامة حاليًا على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة)، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري السعودي (دوري روشن).

ويواجه الأهلي، الاتحاد اليوم الجمعة، مفتقدًا لخدمات الفرنسي ألان سانت ماكسيمين جناح الفريق بسبب الإصابة.

أحرز هدف اللقاء الوحيد، لاعب خط وسط الراقي فرانك كيسي في الدقيقة 31 من تسديدة من داخل منطقة الجزاء، ليصبح أول إيفواري يسجل هدفًا في ديربي جدة.

وكاد المخضرم الفرنسي كريم بنزيما، أن يحرز هدف التعادل للعميد، ولكن وقف القائم لكرته بالمرصاد في الدقيقة 45+2، لينتهي الشوط الأول بتقدم الأهلي على الاتحاد بنتيجة 1-0.

يحتل أهلي جدة المركز السابع بجدول ترتيب الدوري السعودي (دوري روشن) برصيد 16 نقطة، فيما يأتي اتحاد جدة رابعًا بـ19 نقطة.