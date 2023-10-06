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الجمعة 06 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

بعد 3 أيام من تغيبها.. تفاصيل العثور على جثة "ولاء" بترعة فى الدقهلية

مديرية امن الدقهلية
مديرية امن الدقهلية
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عثرعدد من أهالي قرية البهو فريك مركز أجا محافظة الدقهلية على جثمان فتاة في العقد الثالث من عمرها غارقة في ترعة قرية شبرا البهو التابعة لمركز أجا، وذلك بعد تغيبها عن منزلها لمدة 3 أيام، وجرى نقلها لمشرحة مستشفى المنصورة الدولي.
تلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعقيد تامر يحي، مأمور مركز شرطة أجا بالعثور على جثمان فتاة بمياه ترعة شبرا البهو دائرة المركز، متغيبة عن المنزل منذ 3 أيام.
انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة أجا بقيادة المقدم دكتور أحمد رشدي الشورى، رئيسالمباحث، وقوات الإنقاذ النهرى لمكان البلاغ، وجرى انتشال الجثمان، وتبين أنه لفتاة تدعى "ولاء م.ع" 29 عامًا، مقيمة بقرية شبرا البهو بأجا، متغيبة عن منزلها منذ 3 أيام، وتعاني من مرض نفسي.
جرى نقل جثمان المتوفية لمشرحة مستشفى المنصورة الدولي، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات، والتي أمرت بانتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثة وبيان سبب الوفاة، وبيان وجود شبهة جنائية من عدمها، والتصريح بتسليم الجثمان لذويها لدفنها.

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